SpaceX-Rakete explodiert – und alle sind sehr zufrieden

Cape Canaveral – Eine Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist bei einem Test kurz nach dem Start in Cape Canaveral in einem großen Feuerball explodiert – doch die Mission war ein voller Erfolg. Bei dem Test am Sonntag simulierte SpaceX ein Notfall-Rettungssystem seiner „Dragon“-Kapsel - ein letzter und gelungener großer Test, bevor auch Astronauten an Bord sollen.