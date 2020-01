Norweger erbte Sieg beim Dolomitenlauf, Deutsche dominierten Tannheimer Skitrail

Beim Dolomitenlauf in Osttirol holte sich der Norweger Vinjar Skogsholm in der klassischen Technik am Sonntag den Sieg. Dem 25-Jährigen kam dabei ein Sturz des Führungsduos im Zielsprint zugute: „Natürlich habe ich davon profitiert, aber ein Sieg ist ein Sieg.“ Der Reuttener Thomas Steurer wurde als 19. bester Österreicher. Bei den Damen lief die erst 21-jährige Melina Schöttes (GER) zum Sieg. Die Mauracherin Anna-Maria Woerndle verpasste als Vierte indes knapp das Podest.