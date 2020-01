Der ewige Zweite: US-Astronaut und Mondfahrer Buzz Aldrin wird 90

Die Mondlandung war für Aldrin, der am Montag (20. Januar) 90 Jahre alt wird, der berufliche Höhepunkt. Zurück auf der Erde lief es beruflich nicht sonderlich glatt, er erlitt einen Nervenzusammenbruch, wurde depressiv und alkoholsüchtig. Drei Ehen scheiterten. „An einem Tag bist du der große Held, und am nächsten Tag sitzt du im Auto und bekommst von einem Polizisten einen Strafzettel, weil du zu schnell unterwegs warst“, sagte Aldrin einmal bei einer Veranstaltung in New York. „Es ging in meinem Leben also nicht so sehr um die Reise zum Mond, sondern um die Rückkehr zu Erde.“