Favoriten bei Australian Open eine Runde weiter

Die Weltranglistenerste, Lokalmatadorin Ashleigh Barty, setzte sich gegen die Ukrainerin Lesia Zurenko in drei Sätzen 5:7,6:1,6:1 durch. Serena Williams kam locker weiter. Auf dem angestrebten Weg zu ihrem 24. Major-Titel setzte sich die Nummer 8 des Events gegen die Russin Anastasia Potapowa 6:0,6:3 durch. Ihre Schwester Venus Williams unterlag unterdessen im Schlager des Tages in einem US- und Generationenduell Cori Gauff 6:7(5),3:6.

Die Dänin Caroline Wozniacki zögerte ihr angekündigtes Karriereende mit einem 6:1,6:3 gegen die US-Amerikanerin Kristie Ahn hinaus. Nach dem Turnier in Melbourne hängt die ehemalige Nummer eins bekanntlich den Schläger an den Nagel.

In der unteren Raster-Hälfte der Herren und der oberen der Damen gab es am Montag keine Sensationen, wenn auch einige Gesetzte auf der Strecke blieben. So erwischte es bei den Herren Denis Shapovalov (CAN-13) in vier Sätzen gegen Marton Fucsovics (HUN), Borna Coric (CRO-25) in drei Durchgängen gegen Sam Querrey (USA) und bei den Damen Barbora Strycova (CZE-32) ohne Satzgewinn gegen Sorana Cirstea (ROU).