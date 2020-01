„Rosenheim Cop” Joseph Hannesschläger ist tot: Große Trauer bei Kollegen

In memoriam Joseph Hannesschläger: Bereits am Montag änderte der ORF sein Programm. Um 17.30 Uhr war ein Interview mit seinem Schauspielkollegen Max Müller in „Studio 2“. „Thema“ (21.10 Uhr, ORF 2) brachte einen Nachruf auf den Publikumsliebling. Beides zum Nachschauen in der ORFMediathek.

Am Donnerstag steht in ORF 2 ab 20.15 Uhr eine Doppelfolge der „Rosenheim Cops” auf dem Programm. Hannesschläger ist in seiner Kult-Rolle als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer zu sehen ist. Die bayerischen Cops ermitteln in den neuen Fällen „Einen auf einen Streich“ und „Haarscharf ins Herz“.

Diese Woche Donnerstag und Freitag gibt es zusätzlich zu den regulären Folgen im Nachmittagsprogramm von ORF 2 ab 14.30 Uhr je eine weitere Episode zu sehen.