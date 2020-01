Erster ÖBB-Nightjet fuhr von Innsbruck nach Brüssel

Wien – Vom Herz der Alpen im Schlaf ins Herz Europas: Am Sonntagabend ist am Innsbrucker Hauptbahnhof der erste direkte Nachtzug nach Brüssel abgefahren. Immer sonntags und mittwochs können Fahrgäste ab sofort am Abend (Abfahrt 20.44 Uhr) in Innsbruck einsteigen und am nächsten Vormittag (Ankunft 10.45 Brüssel Midi) in der EU-Hauptstadt aufwachen. Retour fahren die Züge immer montags und donnerstags (Abfahrt um 18.04 von Brüssel Midi, Ankunft in Innsbruck um 9.14 Uhr).