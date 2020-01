Schallenberg in Brüssel: Libyen-Gipfel „erste positive Nachricht"

Brüssel, Wien – Für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist die Einigung auf der Libyen-Konferenz in Berlin von Sonntag die „erste positive Nachricht" für das Land. „Man kann der deutschen Regierung nur gratulieren, zu diesem Durchbruch", sagte Schallenberg am Montag vor Beginn des EU-Außenrates in Brüssel.