Unfall auf A12 bei Radfeld: Auf Pannenstreifen stehendes Auto gerammt

Radfeld – Auf der Inntalautobahn bei Radfeld kam es am Montag kurz nach Mittag zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Laut ersten Informationen der Autobahnpolizei Wiesing fuhr ein Lenker – vermutlich aus Unachtsamkeit – mit seinem Auto in Fahrtrichtung Kufstein auf ein am Pannenstreifen stehendes Auto auf.