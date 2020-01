Themenpark in China quält Schwein mit Bungee-Sprung

Chongqing – Für Empörung im Web sorgt derzeit das Video einer Marketingaktion des chinesischen Themenparks Meixin Red Wine Town: Darin sieht man ein Schwein, das einen Bungee-Sprung vollziehen muss. Zur Eröffnung des in der Nähe von Chongqing gelegenen Parks warfen Angestellte das mit einem Seil angebundene Tier von einem etwa 70 Meter hohen Turm, wie das chinesische Nachrichten-Outlet The Paper berichtet.

Laut The Paper wurde das Schwein bei vollem Bewusstsein vom Turm geworfen. Gefesselt und an einem Stock hängend, war das 75 Kilogramm schwere Tier auf den 68-Meter-Turm gebracht worden. Es bekam ein Sicherheitsgeschirr, bevor es in die Tiefe gestoßen wurde. Dabei schrie es laut auf. Das dortige Publikum applaudierte dem bizarren Spektakel. An dem Seil schwang das Tier auf und ab und hing in der Luft, bevor es mit einer Winde hochgezogen wurde.