Vorbereitungen pausieren: Ufo sagt neuen Lufthansa-Streik vorerst ab

Zuletzt waren die Tarifpartner uneins geblieben, wie eine möglichst umfassende Schlichtung mit der Mediation tariffremder Themen zusammenwirken sollte. Die Ufo hatte den automatischen Einstieg in die Schlichtung und die für das gesamte Verfahren verlangte Friedenspflicht nicht akzeptiert. Die Lufthansa wollte andererseits den Einstieg in die Schlichtung nicht von einer einvernehmlichen Lösung in der Mediation abhängig machen. Man brauche schnell Lösungen für die tariflichen Probleme der rund 22.000 Flugbegleiter in den deutschen Teilbetrieben des Konzerns, hatte das Unternehmen wiederholt betont.