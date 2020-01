Sekundenschlaf: Alko-Lenker verunfallte in Tunnel in Pians, Beifahrer (16) verletzt

Pians – Mit mehr als einem Promille Alkohol im Blut ist ein Lenker (37) am Montagnachmittag in Pians am Steuer eingenickt. Das Auto ist ein Totalschaden, für den 37-Jährigen und seinen Beifahrer (16) endete der Unfall jedoch glimpflich. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.