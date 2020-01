Unbemerkt weggelaufen: Kindergartenkind ertrank in Fluss

Ein drei Jahre alter Bub ist am Montagmittag in in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) vermutlich ertrunken. Nach Angaben der Polizei befand sich das Kind zusammen mit seiner Kindergartengruppe auf einem Spielplatz, der sich am Ufer der Rems befindet. Der Dreijährige habe sich unbemerkt von der Gruppe entfernt.