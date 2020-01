2153 Milliardäre besitzen mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung zusammen

Davos – 2153 Milliardäre gibt es weltweit, und diese besitzen mehr Vermögen als 60 Prozent der Weltbevölkerung zusammen – das sind 4,6 Milliarden Menschen. Alle Frauen in Afrika besitzen zusammen weniger als die 22 reichsten Männer der Welt. Zahlen, die das massive Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich deutlich machen. Sie entstammen dem Ungleichheitsbericht der Hilfsorganisation Oxfam, der am Montag kurz vor Beginn der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos veröffentlicht wurde.