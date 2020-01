Zu viel Feinstaub in Innsbruck: Stadt bittet um Auto-Verzicht, Opposition für Gratis-Öffis

Innsbruck – Strahlend blauer Himmel, wenig Wind und Niederschlag: Auch wenn das traumhafte Wetter der vergangenen Wochen die Innsbrucker freut – die Feinstaubwerte werden dadurch in die Höhe getrieben. Deutlich erhöhte Werte werden derzeit bei den beiden Innsbrucker Luftmessstellen in der Fallmerayerstraße und der Andechsstraße gemessen, teilte die Stadt am Dienstag mit. In der Andechsstraße sind die im Jänner gemessenen Spitzenwerte demnach drei Mal so hoch, die durchschnittlichen Tageswerte mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

„So schön das Wetter unter anderem für Wintersportlerinnen und -sportler ist, so schlecht ist die Situation für die Luftqualität in der Stadt“, erklärte Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl in einer Aussendung. Die Vizebürgermeisterin und Bürgermeister Georg Willi (beide Grüne) appellierten deshalb an die Innsbrucker sowie an Pendler, das Auto nach Möglichkeit stehen zu lassen und auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

Erhöhte Feinstaubwerte sind besonders für alte Menschen und Kleinkinder eine gesundheitliche Belastung. Sie können Auswirkungen auf Herz-, Lungen- und Kreislauferkrankungen haben.

Opposition fordert Gratis-Öffis

Reaktionen auf den Appell der Stadt kamen am Dienstag aus der Opposition. Die NEOS forderten etwa, in Situationen wie der aktuellen die Öffis gratis anzubieten. Es sei „legitim“, die Bürger in Zeiten extremer Luftbelastung zum Verzicht auf Autos zu bitten, meinte Gemeinderätin Julia Seidl in einer Aussendung. „Noch schöner" wäre es, wenn die Stadt gleichzeitig den Bürgern entgegenkäme und die Öffis in diesen Tagen gratis mache. Dass es dafür einen Schulterschluss von VVT und IVB brauche, räumte Seidl ein. Die NEOS sehen eine temporäre kostenfreie Öffi-Nutzung zudem als Anreiz für Autofahrer, generell vermehrt auf Öffis umzusteigen.