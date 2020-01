Zu viel Feinstaub in Innsbruck: Stadt bittet, Auto stehen zu lassen

Innsbruck – Strahlend blauer Himmel, wenig Wind und Niederschlag: Auch wenn das traumhafte Wetter der vergangenen Wochen die Innsbrucker freut – die Feinstaubwerte werden dadurch in die Höhe getrieben. Deutlich erhöhte Werte werden derzeit bei den beiden Innsbrucker Luftmessstellen in der Fallmerayerstraße und der Andechsstraße gemessen, teilte die Stadt am Dienstag mit. In der Andechsstraße sind die im Jänner gemessenen Spitzenwerte demnach drei Mal so hoch, die durchschnittlichen Tageswerte mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.