Thailändisches Gericht weist Klage gegen Oppositionspartei zurück

Bangkok – Es ging um den angeblichen Versuch, das Königshaus zu stürzen: Das Verfassungsgericht in Bangkok hat am Dienstag eine Klage gegen eine populäre Oppositionspartei zurückgewiesen. Es gebe nicht genug Beweise für den Vorwurf. Die Zukunftspartei (Future Forward Party, FWP) hatte die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

Die Partei ist besonders bei jungen Leuten beliebt und ein Dorn im Auge der Regierung, an deren Spitze ein ehemaliger Putschgeneral steht. Angeführt wird die FWP vom Multimillionär Thanathorn Juangroongruangkit, der in den Medien schon den Spitznamen "Thailands Macron" trug.

Auch nach dem Prozess ist die Zukunft der Partei ungewiss. Es gibt noch eine weitere Klage und andere Vorwürfe, die Menschenrechtler als politisch motiviert sehen. Den Prozess am Dienstag hatte ein Anwalt ins Rollen gebracht, der auch meinte, das Logo der Partei ähnele dem Symbol der Illuminati, einer in Bayern entstandenen kurzlebigen Geheimgesellschaft des 18. Jahrhunderts, die heute noch in Verschwörungstheorien auftaucht.