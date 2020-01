Wiederentdeckter Klimt: Mutmaßliche Diebe melden sich

Rom – Zwei mutmaßliche Diebe eines Gemäldes des Jugendstilmalers Gustav Klimt haben sich in Italien gestellt. Sie hätten sich gegenüber einer Lokalzeitung selbst beschuldigt, bestätigte die Polizei in der Stadt Piacenza der Deutschen Presse-Agentur. Ob es sich wirklich um die Diebe des Gemäldes handelt, das im Dezember nach fast 23 Jahren wiederentdeckt wurde, muss noch überprüft werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so die Polizei, keine Spur werde ausgeschlossen.

Die Echtheit des Gemäldes „Bildnis einer Frau“ war vergangene Woche bestätigt worden. Es war im Dezember im Garten des Museums Ricci Oddi in Piacenza aufgetaucht. Dort war es 1997 verschwunden. Gärtner hatten es in einem Müllsack verpackt beim Aufräumen in einem Verlies in einer Hofmauer des Museums gefunden. Die Lokalzeitung La Libertà berichtete, dass zwei Männer aus Piacenza in dem Fall verhört worden seien. Beide seien wegen anderer Diebstähle bereits vorbestraft.