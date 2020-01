Innenminister Nehammer: Asylverfahren künftig in Zentren in Grenznähe

Wien – "Die totale Sicherheit kann es nicht geben", antwortete Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montagabend im ZiB2-Interview auf die Frage von Armin Wolf, weshalb die geplante Sicherungshaft nicht auch für Gefährder aus dem Inland komme, sondern "in erster Linie" für Asylwerber. "Wir haben jetzt eine Lücke erkannt, die wir schließen können", führte er aus und bezog sich dabei auf das geplante Gesetz, das es künftig ermöglichen soll, auffällige Asylwerber bereits vor einer Straftat in Haft zu nehmen. Durch die EU-Gesetze sei diese Vorgangsweise gedeckt.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Auch wenn Nehammer im Laufe des Gesprächs im ZiB2-Studio betonte, dass er im Unterschied zu seinem Vorgänger Herbert Kickl (FPÖ) gegen eine Politik der Inszenierung sei, verwischte er diesen Eindruck im Grunde gleich durch die Antwort auf die Einstiegsfrage. Wolf fragte, wie der ehemalige ÖAAB- und ÖVP-Generalsekretär aus Niederösterreich die schwarzen Seilschaften im Innenministerium abstellen wolle, wenn er selbst der Inbegriff eines "schwarz-türkisen Parteisoldaten" sei. Nehammer entgegnete, dass er "klar und konsequent" handle. "Ich habe immer gesagt, wir müssen klar gegen die illegale Migration kämpfen. Wir müssen Links- und Rechtsextremismus bekämpfen und den politischen Islam." Er schaue nicht auf die politische Farbe, wenn er etwas zur Umsetzung bringe.

Newsblog zur neuen Regierung Sicherungshaft: Wöginger zählt für Verfassungsänderung auf Grüne

Nehammer gab also – wie etwa auch seine Parteikollegin und Europaministerin Karoline Edtstadler in der ZiB2 – eine vorgefertigte Antwort auf Wolfs in eine ganz andere Richtung gehende Frage. "Ich frage Sie nach schwarzen Netzwerken, Sie antworten mit illegaler Migration und politischem Islam", konterte Wolf. Letztlich ließ sich Nehammer doch auf eine kurze Diskussion über das Thema ein und bestritt, dass es ein schwarzes Netzwerk im Innenministerium gebe. Er vertraue schlicht und einfach den aktuellen Beamten.

Asylverfahren künftig in Zentren an Grenze

In die Pläne zu Asylzentren in Grenznähe gab Nehammer daraufhin erste Einblicke. Von den Zentren verspricht sich der neue Innenminister "schnellere, effizientere Asylverfahren". Polizei und das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sollen in solchen Asylzentren zusammenarbeiten und Anträge rasch prüfen. Zumindest das Asylverfahren erster Instanz soll dort abgewickelt werden. Zunächst soll ein einzelnes Asylzentrum kommen. Der Standort ist noch unklar, aber es soll im Grenzbereich – möglicherweise zu Ungarn – entstehen. Asylwerber sollen eine Wohnsitzauflage bekommen, damit sie sich – um rasch erreichbar zu sein – nicht zu weit vom Aufnahmezentrum wegbewegen können. (TT.com)

Video | Neuer Innenminister: Auf Kickls Spuren?