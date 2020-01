Prozess gegen Donald Trump: Wie das Amtsenthebungsverfahren ablaufen dürfte

Washington – Nach einer Reihe formaler Schritte beginnt am Dienstag das Amtsenthebungsverfahren im engeren Sinne gegen US-Präsident Donald Trump. Viele Fragen zum Ablauf sind noch offen, der Prozess dürfte sich aber in weiten Teilen am Impeachment-Verfahren gegen den damaligen Präsidenten Bill Clinton 1999 orientieren. Ein Überblick: