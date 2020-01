Nadal gab nur fünf Games ab, Auftakt-Niederlage für Scharapowa

Melbourne – Der Weltranglistenerste Rafael Nadal (NR. 1) ist am Dienstag in Melbourne mühelos in Runde zwei der Tennis-Australian-Open eingezogen. Der Sieger des Turniers von 2009 besiegte den Bolivianer Hugo Dellien 6:2,6:3,6:0. Aus den Top Ten der Herren kam sonst außer Dominic Thiem (AUT) in einem Duell zweier weiterer Spanier Roberto Bautista Agut (9) gegen Feliciano Lopez mit 6:2,6:2,7:5 weiter.

Nach ihrer dritten Grand-Slam-Auftaktniederlage in Serie hat die einstige Weltklasse-Tennisspielerin Maria Scharapowa eine Rückkehr zu den Australian Open offen gelassen. "Ich weiß es nicht", sagte die 32-jährige Russin am Dienstag in Melbourne. "Es ist schwer für mich zu sagen, was in zwölf Monaten passiert."