Autos kollidierten in Achenkirch frontal: Fünf Verletzte

Achenkirch – Auf der Achenseestraße (B181) ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 26-jährige Ungarin aus dem Bezirk Schwaz war mit ihrem Pkw gegen 9 Uhr von Deutschland in Richtung Eben am Achensee unterwegs. Mit ihr im Auto befanden sich drei weitere Frauen. Zur gleichen Zeit lenkte ein 77-Jähriger seinen Wagen aus dem Bezirk Kufstein in die entgegengesetzte Richtung.