Facebook plant 1000 neue Stellen gegen Hass- und Falschnachrichten

Menlo Park, London – Angesichts der Zunahme von Hass-und Falschnachrichten hat der Onlinedienst Facebook die Schaffung von 1000 neuen Stellen verkündet, um die digitale Sicherheit des Portals zu erhöhen. Die Arbeitsplätze sollen in diesem Jahr am Standort in London entstehen, erklärte die Managerin des US-Unternehmens, Sheryl Sandberg, am Dienstag.