Experten warnen vor Rückkehr der Hitze und neuen Bränden in Australien

Melbourne – Australiens Einwohner und seine Feuerwehr durchleben derzeit eine Achterbahn beim Wetter: Inmitten von Hitze und verheerenden Buschbränden wurden Teile des Landes von schweren Unwettern heimgesucht, die teilweise die Brandbekämpfung behinderten. Am Dienstag haben die Behörden aber vor einer Rückkehr der Hitze und neuer Feuer in den nächsten Tagen gewarnt.

„Das Wetter fuhr in den letzten Tagen mit uns Karussell", sagte der Experte Kevin Parkin vom australischen Wetteramt am Dienstag. „Wir erlebten Feuer und Stürme und Überschwemmungen und Hagel mit Körnern von der Größe von Limetten, die beträchtliche Schäden anrichteten – nur um zur plötzlichen Brandgefahr zurückzukehren."

Im südaustralischen Bundesstaat Victoria mit seiner Hauptstadt Melbourne brachte starker Niederschlag in den vergangenen 48 Stunden in einigen Regionen Erleichterung. Größere Brände konnten dort nach Wochen endlich unter Kontrolle gebracht werden. Doch gleichzeitig behinderten Erdrutsche und Blitze die Arbeiten.

Im weiter nördlich gelegenen Bundesstaat New South Wales mit seiner Hauptstadt Sydney sorgte heftiger Regen in einigen Gebieten ebenfalls für Erleichterung. In anderen Gebieten war der Boden allerdings so nass, dass die Feuerwehr das Unterholz nicht mehr vorsorglich abfackeln konnte, um Buschbränden weitere Nahrung zu entziehen. In dem Bundesstaat dürfte die Hitze am Donnerstag zurückkehren, mit Temperaturen von teilweise über 40 Grad.