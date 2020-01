Anleger hoffen auf Happy End im Brexit-Drama

„Premierminister Boris Johnson muss auf die EU zugehen, um einen Kompromiss zu erzielen", sagt Daniel Kerbach, Chef-Investor des Bankhauses Merck Finck. Johnson werde dies sicher auch tun, da er bis zum Jahresende einen Deal präsentieren wolle. Auch Mark Dowding vom Vermögensverwalter BlueBay zeigt sich optimistisch. „Aus unseren Gesprächen in Brüssel in dieser Woche entnehmen wir, dass sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst reibungslos mit Großbritannien auf die Grundlagen der künftigen Handelsbeziehungen verständigen will. Damit dürfte auch das neuerliche Risiko eines harten Brexit gering sein."