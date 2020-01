Finanztransaktionssteuer auf der Kippe, Österreich droht mit Ausstieg

Wien - Die geplante Finanztransaktionssteuer hat beim EU-Wirtschafts- und Finanzrat in Brüssel erneut für Aufregung gesorgt. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Dienstag gedroht, aus der Arbeitsgruppe zur Finanztransaktionssteuer auszusteigen, sollte es keinen neuen Vorschlag geben.

"Wir brauchen einen neuen Vorschlag, sonst wird Österreich die Gruppe verlassen", so Blümel am Dienstag. Der am Tisch liegende Plan sei für Österreich "nicht akzeptabel", er bestrafe die Realwirtschaft und sei indirekt ein Vorteil für Spekulanten. Der aktuelle Plan des deutschen Finanzministers Olaf Scholz zielt auf die Besteuerung von Aktienkäufen ab. Scholz schlägt eine Steuer von 0,2 Prozent auf Aktienkäufe vor, aber nur für Aktien von Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als 1 Mrd. Euro.