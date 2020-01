Alpinist im Ötztal bei Sturz in Gletscherspalte verletzt

St. Leonhard im Pitztal – Am Dienstagvormittag unternahmen zwei polnische Alpinisten eine Tour von der Breslauer Hütte auf die Wildspitze in den Ötztaler Alpen. Die beiden bildeten dabei eine Seilschaft. Gegen 11.15 Uhr stürzte der als Zweiter gehende Pole plötzlich in eine Gletscherspalte und fiel rund 15 Meter tief auf eine Schneebrücke, wo er verletzt liegen blieb.