Saisonende! Streif-Favorit Dominik Paris zog sich Kreuzbandriss zu

Skirennläufer Dominik Paris hat sich am Dienstag beim Super-G-Training in Kirchberg bei einem Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Das gab der italienische Skiverband am Abend auf seiner Website bekannt. Die Saison ist damit für den 30-jährigen Super-G-Weltmeister zu Ende.