Google-„Papiersarg“ zum Downloaden reduziert Handy auf Telefonfunktion

Mountain View, London – Der US-Tech-Gigant Google hat mit „Envelope“ eine neue Anwendung veröffentlicht, mit der User ihr Smartphone in einen selbst ausgedruckten Papierumschlag stecken können, der das Display einschränkt und es lediglich erlaubt, Telefonnummern zu wählen. Die von dem britischen Designstudio Special Projects entworfene App ist Teil von Googles „Digital Wellbeing“-Initiative, die Nutzern dabei helfen soll, weniger Zeit mit dem Smartphone zu verbringen.

„Wir wollten eine einfach zugängliche Möglichkeit für einen ‚Digital Detox‘ finden. User müssen ihr Smartphone nur in den Papierumschlag stecken, um ein deutlich simpleres Gerät daraus zu machen. Die Grundidee ist es, so lange wie möglich durchzuhalten, ohne den Umschlag zu öffnen und sich das alte Handy zurückzuholen“, heißt es in dem Werbevideo für Envelope.