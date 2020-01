Casinos: Razzien bei Strache, Löger und Co. waren rechtskonform

Wien – Die Beschlagnahmung von Heinz-Christian Straches Handy war rechtmäßig. Das Oberlandesgericht Wien hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die Ermittlungsschritte in der Causa Casinos rechtlich in Ordnung waren. Die Hausdurchsuchungen und auch eine Rufdatenrückerfassung wurden als zulässig beurteilt. Mehrere Beschuldigte, darunter der Ex-Vizekanzler (FPÖ), hatten sich dagegen beschwert.