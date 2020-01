Wetterdienst in Florida warnt: Es könnte Leguane regnen

Miami – In Florida hat der Wetterdienst angesichts nächtlicher Kälte vor von Bäumen fallenden Leguanen gewarnt. In dem an sich wärmeverwöhnten US-Bundesstaat waren für die Nacht auf Mittwoch vielerorts Temperaturen bis um den Gefrierpunkt herum prognostiziert worden. Ab Fahrenheit-Graden in den 40ern (etwa vier bis neun Grad Celsius) sei es möglich, dass die Tiere von den Bäumen fielen.