Davos: Eine Milliarde Jobs sollen fit für Zukunft werden

Davos - Gemeinsam mit Regierungen und Personaldienstleistern will das Weltwirtschaftsforum (WEF) bis 2030 weltweit eine Milliarde Jobs fit für die Zukunft machen. "Der beste Weg, eine solidarische und inklusive Gesellschaft zu unterstützten, ist, jeden mit einem angemessenen Job und Einkommen zu versorgen", betonte WEF-Gründer Klaus Schwab am Mittwoch in Davos.