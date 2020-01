Gastronomiegroßhändler Eurogast 2019 mit 375 Mio. Euro Umsatz

Kirchdorf - Der Gastronomiegroßhändler Eurogast mit Sitz in Kirchdorf in Tirol hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2019 von rund 362 Mio. im Jahr zuvor auf 375 Mio. Euro gesteigert. Das entspricht einem Plus von 3,62 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Überdurchschnittlich gewachsen ist laut Angaben des Unternehmens der Frischebereich.

"Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2019 sehr zufrieden und konnten den Umsatz um 3,62 Prozent steigern und entwickeln uns in einem stagnierenden Markt über dem Durchschnitt", zeigte sich Geschäftsführerin Susanna Berner mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Im Bereich Eigenmarken verzeichnete Eurogast 2019 einen Zuwachs von 9,5 Prozent. Größter Wachstumstreiber im Segment war der Frischebereich mit einem Plus von 24 Prozent. Darauf folgten Non Food (plus 21 Prozent) und Tiefkühl (plus 18 Prozent).