WSG-Coach Silberberger: „Zeit der Wehwehchen ist vorbei“

Ried – Die WSG Tirol verlor am Mittwoch in Ried mit 1:2. In der ersten Halbzeit hatte Neuzugang Bernd Gschweidl den Zweitliga-Tabellenführer mit einem Doppelschlag in Führung geschossen. „Ärgerlich“, fand Trainer Thomas Silberberger. „Weil wir 80 Minuten einen richtig guten Test absolviert und in zehn Minuten das Spiel hergeschenkt haben.“ Zwischen der 35. und 45. Minute habe „die Konzentration gefehlt“.