Skiunfälle in Tirol: Zwei Wintersportler begingen in Sölden Fahrerflucht

Sölden, Fügenberg – Gleich zwei Skiunfälle mit Fahrerflucht ereigneten sich am Mittwochvormittag in Sölden. Im Gebiet Gaislachkogl war gegen 10.30 Uhr ein unbekannter Snowboarder einer 52-jährigen Deutschen auf der roten Piste Nr. 1 über den Ski gefahren. Die Frau wurde bei ihrem Sturz unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Medalp in Mils geflogen werden. Der Snowboarder setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.