Känguru gequält: 18-Jähriger in Australien festgenommen

Sydney – In Australien ist ein 18-Jähriger festgenommen worden, weil er ein Känguru gequält haben soll. Wie die Polizei im südöstlichen Teilstaat New South Wales am Donnerstag mitteilte, wurde sie durch ein Video in den sozialen Medien auf den Fall aufmerksam. Darauf ist demnach ein Mann zu sehen, der ein Känguru schlägt, während die Filmenden lachen und jubeln. Das Tier sei später gestorben.