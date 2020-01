Zeit für Freundschaft

Majestätisch auf einem Hügel gelegen und mit einem traumhaften Blick über die malerische Natur des Innviertels, bietet die Therme mit dem exklusiven Freunde-Verwöhnpaket einen Kurzurlaub mit Langzeitwirkung für Körper und Seele. Das gemeinsame Motto lautet: behutsam entschleunigen und den stressigen Alltag abstreifen, während man eintaucht in die Schwerelosigkeit des türkisfarbenen Salzwassers oder man sich eine entspannende Massage gönnt. Und dann am Abend, bei einem 5-Gang-Genießermenü und mit einem Gläschen in der Hand, mit den Liebsten auf den Tag anstoßen. Ein Erlebnis, an das man sich gerne und noch lange erinnern wird.