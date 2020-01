Bombendrohung und Schusswechsel: 56-Jähriger in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck – Mit einer Bombendrohung und vermeintlichen Geiselnahme sorgte er im Juli für bange Stunden in Tirol, nun steht ein 56-Jähriger in Innsbruck vor Gericht. Gegipfelt haben die Drohungen des Angeklagten damals in einem Schusswechsel mit der Polizei in der Wildschönau, dabei wurde der Mann verletzt. Nun drohen dem mehrfach vorbestraften 56-Jährigen bis zu fünf Jahre Haft. Ein Urteil wird zu Mittag erwartet. (TT.com)