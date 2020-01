Bombendrohung und Schusswechsel: Zwei Jahre Haft für 56-Jährigen

Innsbruck – Mit einer Bombendrohung und vermeintlichen Geiselnahme sorgte er im Juli für bange Stunden in Tirol, nun wurde ein 56-Jähriger in Innsbruck zu zwei Jahren Haft verurteilt. Gegipfelt haben die Drohungen des Angeklagten mit 21 zählbaren Vorstrafen damals in einem Schusswechsel mit der Polizei in der Wildschönau, dabei wurde der Mann verletzt.