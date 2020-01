Tiroler nach Schüssen auf Polizei verurteilt: "Da ist ein schwarzes Loch"

Innsbruck – An einem Juli-Abend heulten in Innsbruck die Sirenen. Die Altstadt war nach einer Bombendrohung auf ein Lokal gesperrt, ein Gebäude evakuiert worden. Ein Anrufer hatte der Polizei erzählt, dass er in dem Lokal eine Bombe deponiert, zwei Geiseln genommen und einer bereits in den Kopf geschossen habe. Bald schon konnte der Anrufer in der fernen Wildschönau geortet werden. Aus dem Ortsteil Oberau kam dann der Hinweis eines Pkw-Lenkers, der gerade einen bewaffneten Autostopper zu einer Tankstelle gebracht hatte.