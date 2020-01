Tödlicher China-Virus: Touristiker aktivieren "Krisenstab"

Die Reiseveranstalter sind ob des neuartigen Coronavirus aus China in Alarmstimmung. Das Verkehrsbüro, der größte heimische Tourismuskonzern, habe "den Krisenstab aktiviert", sagte Sprecherin Andrea Hansal. Das sei das übliche Vorgehen in solchen Fällen. Momentan ist nicht die klassische China-Reisezeit für Freizeittouristen, Geschäftsreisende werden gesondert auf das Virus hingewiesen.

Derzeit bereitet das Verkehrsbüro eine "Alert"-Info für alle Business-Kunden vor, die in nächster Zeit nach China reisen. Eine Warnung sei das aber nicht. "Eine Reisewarnung kann nur das Außenministerium ausgeben. Mit diesem sind wir in engem Kontakt", so Hansal am Donnerstag zur APA. "Wir können nur Fakten übermitteln."

Private Rundreisen nach China starten erst ab März, und die Stadt Wuhan, von der die Lungenkrankheit ihren Ausgang genommen haben soll, liegt nicht auf den klassischen touristischen Reiserouten, wie die Verkehrsbüro-Sprecherin erklärte. Eine beliebte Winterdestination ist dagegen Thailand. Das werde beobachtet. "Wir schauen ganz genau hin", so Hansal.

Fälle in China und in anderen Ländern © APA-Grafik

Ein Thema in der heimischen Tourismusbranche sind weiters Gäste aus dem asiatischen Raum, die ja gerne in Gruppen nach Wien, Salzburg oder auch Hallstatt kommen. "Spannend ist bei uns die Hotellerie", sagte Hansal. Das Verkehrsbüro betreibt 25 Hotels in Österreich, davon 15 in Wien und drei in Salzburg. Die Hotelmitarbeiter seien dazu angehalten, gut auf die Hygiene zu achten, also Hände und Oberflächen zu desinfizieren. Das sei aber nicht unbedingt dem Coronavirus geschuldet, sondern der aktuellen Grippewelle. "Das haben wir eigentlich jedes Jahr."

Vom Coronavirus sind vor allem Menschen in der chinesischen Millionenstadt Wuhan betroffen. Experten des Imperial College London gehen von 4.000 infizierten Personen aus. Nach bisheriger Kenntnis sind 17 Menschen an der Lungenerkrankung gestorben. Wuhan wurde inzwischen de facto abgeriegelt. Der Coronavirus-Typ hatte 2002/03 die Atemwegserkrankung SARS verursacht, an der fast 800 Menschen in Festland-China und Hongkong starben. Zu der Virusfamilie gehören aber auch harmlose Schnupfen- und Magen-Darm-Viren.

Fieberkontrollen am Flughafen Rom

Am Flughafen Rom sind mehr als 200 Passagiere von einem Direktflug aus der chinesischen Stadt Wuhan auf das neue Coronavirus untersucht worden. Die 202 Reisenden seien am frühen Morgen nach der Ankunft in einem extra eingerichteten Bereich fern der normalen Terminals kontrolliert worden, sagte eine Sprecherin des Flughafen Fiumicino am Donnerstag.

Bei niemandem seien Symptome des Virus festgestellt worden. Das Gesundheitsministerium hatte die Kontrollen mit einem Fieberscanner in einem "Sanitätskanal" angekündigt. Zudem sollte der Reiseweg der Passagiere genau nachverfolgt werden. Normalerweise gibt es drei Direktflüge pro Woche von Wuhan in die italienische Hauptstadt, die bei chinesischen Touristen sehr beliebt ist.

Nach den Restriktionen in der Millionenmetropole Wuhan und der Sieben-Millionen-Einwohner-Stadt Huangang gelten nun auch ähnliche Beschränkungen für die benachbarte Stadt Ezhou mit einer Million Bewohnern. Insgesamt sind von den Restriktionen rund 20 Millionen Menschen betroffen. (TT.com, APA)