Zurückgeben, wenn es nicht gefällt?

Immer öfter werden Waren im Internet gekauft. Aber was, wenn die bestellte Jeans nicht passt oder nicht gefällt? Fragt man im Geschäft nach, erhält man häufig die Auskunft, dass der Umtausch mit Kassenbon binnen einer bestimmten Frist möglich ist. Ein gesetzlich festgelegtes Recht auf Umtausch gibt es hier aber nicht.

Beim Online-Handel hingegen ist das Rücktrittsrecht im Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz festgelegt und somit zwingend. Als Verbraucherin/Verbraucher hat man also einem Unternehmen gegenüber ein gesetzlich eingeräumtes, zwingend vorgesehenes Rücktrittsrecht, welches auch nicht ausgeschlossen werden kann. Das Gesetz gilt bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz – also beispielsweise im Internet oder bei Katalogbestellungen sowie bei Auswärtsgeschäften. Ein Auswärtsgeschäft liegt bei Haustürgeschäften oder Werbefahrten vor, nicht aber beim Kauf am Messestand.