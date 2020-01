Modelabel Zara amüsiert das Netz mit „unsichtbaren" Models

Arteixo, Schaffhausen – Das spanische Modelabel Zara hat mit einer bizarren Werbung für Jeans ohne Models für Häme auf Twitter gesorgt. In der Anzeige schweben die Hosen des Unternehmens auf seltsame Weise in der Luft, was viele Social-Media-User zu amüsierten Kommentaren verleitet hat. „Der unsichtbare Mann" sei laut einem Nutzer das tatsächliche Model gewesen.