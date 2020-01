Kein Visum für Schwangere: Trump-Regierung geht gegen „Geburtstourismus“ vor

Hintergrund ist, dass Kinder, die in den USA geboren werden, automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten, auch wenn die Mutter nur für die Geburt im Land war. In Deutschland sind die Vorgaben deutlich strenger. Die Neuregelung wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Sie soll an diesem Freitag mit der Veröffentlichung im US-Bundesanzeiger in Kraft treten.