„Zutiefst schäbig“: Strache teilt massiv gegen FPÖ aus

Wien – Zuerst ertönt „Don’t Stop Me Now“ von Queen, dann ein Lied aus dem Film Rocky, als Heinz-Christian Strache die Wiener Sofiensäle betritt – an seiner Seite Ehefrau Philippa. Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler ist am Donnerstag wieder in den politischen Ring gestiegen. Am Abend hielt er beim Neujahrstreffen der „Allianz für Österreich“ (DAÖ) eine Rede – dabei kritisierte er seine Ex-Partei scharf.