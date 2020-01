49-Jähriger erlitt schwere Verbrennungen durch explodierende Sprühdose

Schönwies – Die Explosion einer Farbsprühdose in einer privaten Garage sorgte am Donnerstagabend für einen Rettungseinsatz in Schönwies. Gegen 19.45 Uhr wollte ein 49-jähriger Montenegriner sein Auto lackieren. Wegen der niedrigen Temperaturen versuchte er die Sprühdose an einem mit Gas betriebenen Heizstrahler leicht zu erwärmen. Es kam jedoch zu einer heftigen Explosion, bei der auch das Garagentor nach außen gedrückt und stark beschädigt wurde.