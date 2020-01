Von der Leyen und Michel unterzeichneten Brexit-Vertrag

Mit dem Brexit verliert die Europäische Union erstmals in ihrer Geschichte wieder einen Mitgliedstaat. Großbritannien verlässt am 31. Jänner nach 47 Jahren die Staatengemeinschaft. Durch eine Übergangsphase bleiben viele Auswirkungen zunächst nicht spürbar, für die EU ist der Austritt aber schon jetzt ein schwerer Schlag.

Großbritannien hat während der Übergangsphase in den EU-Gremien kein Stimmrecht mehr und nimmt normalerweise nicht an deren Sitzungen teil. An den Beitragszahlungen an die EU ändert sich bis Ende 2020 nichts. Das Vereinigte Königreich zahle genauso weiter "als wäre es ein Mitgliedstaat", erklärt die EU-Kommission. Schmerzhaft spürbar wird der Verlust des nach Deutschland zweitgrößten Nettozahlers für die EU erst nach der Übergangsphase.