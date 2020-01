LeBron James hat bereits Kobe Bryant im Visier

LeBron James steht vor zwei weiteren Meilensteinen seiner Basketball-Karriere. Der Star der Los Angeles Lakers liegt in der "ewigen" Scorerliste der NBA mit nun 33.626 Karriere-Punkten nur noch 17 Zähler hinter dem drittplatzierten Kobe Bryant und wird am 16. Februar in Chicago zum 16. Mal als Starter in ein All-Star-Game gehen.