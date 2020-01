Rock-Evergreens „The Base" eröffnen Österreich-Tour in Innsbruck

Innsbruck – Sie sind bereits alte Hasen im Musikgeschäft, aber die Mitglieder des steirischen Trios The Base brennen auch 30 Jahre nach der Bandgründung auf Live-Shows. Mit zwölf Auftritten in ganz Österreich haben die Indie-Rocker dieses Frühjahr viel vor. Zum Auftakt der Tour, bei der die Band ihr aktuelles Album „Tribal Instincts" präsentiert, wird am heutigen Freitag die Innsbrucker Livestage von den Evergreens in Beschlag genommen.