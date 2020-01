Sozialministerium erarbeitet Nationalen Aktionsplan gegen Armut

Wien - Das Sozialministerium beginnt in der kommenden Woche mit der Erarbeitung eines Nationalen Aktionsplans gegen Armut. Das kündigte Ressortchef Rudi Anschober (Grüne) am Freitag via Aussendung an. Die Basis dafür liefern die aktuell präsentierten Eingliederungsindikatoren, die jährlich von der Statistik Austria erhoben werden. Laut Anschober bestätigen diese den "großen politischen Handlungsbedarf".

Die nun vorliegenden Eingliederungsindikatoren für 2018 zeigen die mittelfristigen Entwicklungen in den Bereichen Lebensstandard, Wohnraum, Erwerbsleben, Bildungschancen und Gesundheit. Demnach waren in diesem Jahr 17,5 Prozent (in absoluten Zahlen 1,5 Mio. Menschen in Österreich) armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 2017 waren es noch 18,1 Prozent.

