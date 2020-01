Hahnenkamm, Muller und Cloud 9: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Mit der Jubiläumsausgabe der Hahnenkamm-Rennen ist Tirol dieses Wochenende der Party-Hotspot Österreichs. Ab auf die Piste heißt es aber nicht nur in der Gamsstadt – auch in der Landeshauptstadt kommen Partylöwen auf ihre Kosten, etwa beim großen Freiluft-Opening der Cloud 9-Bar auf der Seegrube mit sieben Stunden voller feinstem DJ-Sound am Samstag oder im Sillwerk mit der besten Musik aus alten Weekender- und Prometheus-Tagen am Freitagabend. Auch Fasching-Fans dürfen sich an diesem Winter-Wochenende schon freuen, wenn Matschgerer, Muller und Co. in Volders und Amras auftreten. Alle Details: